Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) - Rapid Medical, ein Unternehmen, das auf die Entwicklung von Medizinprodukten zur interventionellen Behandlung neurovaskulärer Erkrankungen spezialisiert ist, gab heute den Abschluss einer überzeichneten Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von über 20 Millionen US-Dollar bekannt. Das Geld wird für den Abschluss der Studie TIGER U.S. IDE und zur weiteren Beschleunigung des weltweiten Umsatzwachstums der minimalinvasiven Produkte des Unternehmens zur Schlaganfallbehandlung und -prävention eingesetzt. Die Finanzierungsrunde wurde von JAM Capital Partners und MicroPort angeführt, weitere Teilnehmer waren Agate JT, RocSon Medtech Fund und existierende Investoren.



Die Finanzierung wird eingesetzt, um bereits vor der behördlichen Zulassung eine Handelspräsenz in den USA aufzubauen, die Verkaufs- und Marketingbemühungen des Unternehmens in Europa auszubauen und weitere innovative Produkte zu entwickeln. Zusätzlich wird mit der Finanzierung der Abschluss der Studie TIGER IDE in den USA unterstützt, deren Patientenaufnahme seit Mai 2018 erfolgreich läuft.



"Die innovativen Techniken von Rapid Medical werden die Schlaganfallbehandlung signifikant verbessern und den Absatzmarkt deutlich vergrößern, da jetzt eine endovaskuläre Versorgung für Hirnbereiche angeboten wird, die mit den derzeit im Markt erhältlichen Techniken nicht behandelt werden können. Der bisherige Erfolg spornt uns an und wir freuen uns darauf, zusammen mit dem Management-Team ein Weltklasseunternehmen aufzubauen", so John McCallum, Managing Partner bei JAM.



Zudem sind Rapid Medical und MicroPort eine neue Partnerschaft eingegangen, im Rahmen derer MicroPort die Vermarktungsrechte für die Rapid Medical-Produkte TIGERTRIEVER und COMANECI in China erhält. Bruce Wang, neu berufener Direktor von MicroPort, meinte hierzu: "Wir freuen uns sehr darüber, durch die Partnerschaft mit Rapid Medical, die besten Produkte des Unternehmens auf dem chinesischem Markt einzuführen und die endovaskuläre Schlaganfallversorgung deutlich voranzubringen."



"Diese Finanzierungsrunde zeigt den potenziellen Einfluss unserer Produkte und Techniken für Schlaganfallpatienten. Mithilfe dieser Finanzierung kann Rapid seinen kommerziellen Fußabdruck weiter vergrößern und nicht gedeckten medizinischen Bedarf decken", kommentierte Ronen Eckhouse, CEO und Mitgründer von Rapid Medical. "Wir freuen uns darüber, dass hochwertige neue Investoren hinzugekommen sind, und über den Beginn der neuen Kooperation mit MicroPort in China."



Als Teil der Finanzierungsrunde werden John McCallum und Bruce Wang Mitglieder des Aufsichtsrats von Rapid Medical.



Bei der Finanzierungsrunde fungierte Lincoln International als exklusiver Platzierungsagent für Rapid Medical.



Informationen zu Rapid Medical



Rapid Medical entwickelt bahnbrechende Geräte für endovaskuläre Behandlungen. Rapid Medical ist der Hersteller von TIGERTRIEVER, dem ersten steuerbaren und vollkommen sichtbaren Stent-Retriever, der für die Behandlung von Patienten mit ischämischem Schlaganfall konzipiert ist, sowie von COMANECI, dem ersten steuerbaren sogenannten "neck bridging device" zur Aneurysmabehandlung. TIGERTRIEVER und COMANECI sind mit dem CE-Kennzeichen für den Einsatz in Europa versehen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rapid-medical.com



Pressekontakt: Michal Shriki, CFO +972-72-2503331 michal@rapid-medical.com