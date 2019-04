In den vergangenen 24 Stunden ging der Preis für einen Bitcoin auf 5.641 US-Dollar und erreicht somit ein neues Hoch für 2019. Zuletzt kostete am 18. November 2018 ein Bitcoin mehr als 5.615 US-Dollar. Der Bitcoin verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden einen Preisanstieg von 4,59 Prozent: von rund 5.310 auf 5.641 US-Dollar (23.04.2019, 11:34 Uhr). Noch vor einem Monat kostete ein Bitcoin 3.998 ...

