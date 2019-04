Paris - Die meisten Aktienmärkte in Europa haben am Dienstag nach Ostern moderat nachgegeben. Auf einen allgemein freundlichen Handelsstart folgten Gewinnmitnahmen. Im Fokus der Anleger stehen vor allem die Entwicklungen am Ölmarkt, denn mit Ablauf dieses Monats will die USA keine Ausnahmen mehr für Öllieferungen aus dem Iran zulassen. Die Ölpreise legten daraufhin kräftig zu.

Der EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 0,26 Prozent auf 3490,01 Punkte. Der französische Leitindex Cac 40 verlor 0,22 Prozent auf 5568,37 Punkte, während in London der FTSE 100 - unter anderem dank kräftiger Gewinne von Öl- und Rohstoffwerten - zugleich um 0,33 Prozent auf 7484,62 Zähler stieg.

"Die iranischen Exporte auf den Weltmarkt dürften nun wohl bei null landen", erwartet Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Am Montag hatte die US-Regierung entschieden, sämtliche Ölimporte aus dem Iran zu ahnden. Bislang hatten die USA etwa Ausnahmen für Italien, Griechenland, die Türkei, China, Indien, Japan, Südkorea und Taiwan zugelassen, die zu den wichtigsten Importeuren iranischen Rohöls gehören. Sollten diese Staaten nach der Ende April auslaufenden Frist weiter Öl aus dem Iran beziehen, drohen ihnen Sanktionen der Amerikaner. Um Versorgungsengpässe auszugleichen, ...

