Leipzig (ots) - Ab 25. April philosophiert, sinniert und parliert Olaf Schubert gemeinsam mit dem Comedian und Poetry Slamer Julius Fischer wöchentlich donnerstags im Ersten, jeweils 23.30 Uhr in seiner Show "Olaf macht Mut - Die Schubert Show!" über die Themen Heimat, Sport, Angst und Kriminalität sowie Demokratie.



Am 25. April befasst sich Olaf Schubert mit dem Thema Heimat und zeigt als Heimathirsch im Pullunder deutsche Tugenden, die nicht direkt auf der Hand liegen. Gut, mit zwei Legislaturperioden großer Koalition und dem Ausscheiden der Nationalmannschaft in der WM Vorrunde, steht man gerade nicht besonders gut da. Aber gibt es nicht auch schöne Dinge in der Heimat?



Beim Thema Sport in "Olaf macht Mut" am 2. Mai tauscht der selbsternannte professionellste Passivsportler Deutschlands seinen Pullunder gegen die Trainingsjacke. Sein Ziel: Der Adipositas seines Co-Moderators Julius Fischer und der fortschreitenden Verfettung seiner Band, den Existentialisten, sportiven Einhalt zu gebieten. Weiterhin wird geklärt, ob die von Schubert selbst komponierte Fußballoper "Mach ihn rein, sonst mach ich dich platt" von den Kunst- und Kulturkritikern Sachsens angenommen oder verrissen wird.



Beim Thema Angst und Kriminalität am 9. Mai fragt sich Schubert, warum so wenig an die Einbrecher gedacht wird, die nicht einfach mit 67 in Rente gehen können, und die sich trotz Gicht und Arthritis immer wieder durch schlecht gesicherte Fenster schleppen müssen, um ihre Beute zu sichern. Die jüngere Generation sei kaum noch in der Lage, den Enkeltrick anzuwenden, um ältere Mitbürger gnadenlos abzuziehen, resümiert das Wunder im Pullunder. Aber: "Olaf macht Mut!".



Was Olaf Schubert unter Demokratie versteht, ist am 16. Mai zu erfahren, denn seine Kollegen überreichen ihm ein Misstrauensvotum. Aber Olaf wäre kein waschechter Demokrat, wenn er damit nicht umzugehen wüsste. Kurzerhand schafft er die Demokratie ab, tauscht Pullunder gegen Gewand, nimmt sich ein Diadem und krönt sich selbst zur kindischen Königin Deutschlands.



