Anmoderationsvorschlag:



Der Osterhase hat seine Mission für dieses Jahr erfüllt und kann jetzt entspannt seinen Hobbys nachgehen. Aber für echte Bücherfreunde fängt das Suchen gerade erst an: Zum (heutigen: 23.4.) "Welttag des Buchs" startet eine bundesweite Aktion, die es so noch nicht gegeben hat. Bücher werden irgendwo versteckt, sozusagen "ausgewildert" - und bringen so noch mehr Menschen Lesevergnügen. Die Kampagne läuft unter dem Namen wildesBuch und wurde vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ins Leben gerufen, mehr dazu jetzt von meinem Kollegen Oliver Heinze.



Sprecher: Auch, wenn Ostern grade vorbei ist, sollten wir alle die Augen offenhalten und auch mal unter der Parkbank nachsehen, oder im nächsten Blumenkasten. Anne-Mette Noack vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels erklärt, warum.



O-Ton 1 (Anne-Mette Noack, 16 Sek.): "Heute und noch in den nächsten Tagen werden Buchhandlungen, Verlage und Bücherfans Bücher auswildern. Das kann alles Mögliche sein: Das kann ein Bilderbuch sein, ein Sachbuch, das eigene Lieblingsbuch natürlich, ist vollkommen egal! Und wer so ein ausgewildertes Buch findet, der darf es natürlich auch behalten."



Sprecher: Im Buch findet man dann entweder eine persönliche Widmung desjenigen, der das Buch ausgewildert hat, oder eine Aktionspostkarte, auf der nochmal alles erklärt wird.



O-Ton 2 (Anne-Mette Noack, 12 Sek.): "Wer dann noch Lust hat, ein Foto von dem Buch zu machen unter dem Hashtag wildesBuch dann zu teilen, über Facebook, Instagram oder Twitter, der kann dann noch Glück haben und noch einen BücherScheck und eine Eintrittskarte zur Frankfurter Buchmesse gewinnen."



Sprecher: Eine coole Aktion, hinter der erstens eine äußerst liebenswürdige Idee steckt...



O-Ton 3 (Anne-Mette Noack, 18 Sek.): "Ich glaube, jedem ist es schon mal passiert, dass er einfach was gefunden hat, und sich einfach darüber gefreut hat. Und da wir Bücher einfach lieben, haben wir uns gedacht, wie toll es sein wird, wenn Menschen ganz unverhofft ein Buch finden, das behalten dürfen und sogar noch eine Widmung von einem Fremden drin ist. Ich glaube, dass einfach ganz viel Freude dadurch geschenkt wird."



Sprecher: ... und die zweitens natürlich eine wichtige Mission hat!



O-Ton 4 (Anne-Mette Noack, 16 Sek.): "Wir wollen Bücher unbedingt an ungewöhnliche Orte bringen und Begeisterung am Lesen wecken. Viele Menschen haben durch einen vollen Alltag so ein bisschen vergessen, wie toll das Lesen ist und wie spannend Bücher sind und in andere Welten einzutauchen. Und wir hoffen einfach, dass wir es mit der Aktion schaffen, Menschen wieder daran erinnern, wie toll Bücher sind."



Abmoderationsvorschlag:



Also, halten Sie die Augen offen, vielleicht finden Sie in den nächsten Tagen ja auch ein schönes Buch - unter einer Parkbank, in der Straßenbahn oder vielleicht sogar im Sandkasten auf dem Spielplatz?! Oder wildern Sie doch einfach selber eins aus. Damit Sie nichts von der Aktion verpassen, folgen Sie JETZT EIN BUCH! auf Facebook oder Instagram.



