Ob Service, Beratung, Leistungsangebot oder Preis-Leistungs-Verhältnis: In einer aktuellen Studie des Wirtschaftsmagazins "Focus Money" (Ausgabe 13/2019) bescheinigen Mitglieder der VLH durchgängig die Note "Sehr gut".



Somit gehört der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zu Deutschlands Topanbietern und darf das Siegel "Fairster Steuerhilfeverein" tragen - zum zweiten Mal in Folge. Denn bereits in der Focus-Money-Vorjahresstudie schnitt die VLH in allen Kategorien mit Bestnoten ab.



Hohe Fachkompetenz: VLH mit Note 1



Optimale Bewertungen erhält die VLH in diesem Jahr wieder für das partnerschaftliche Miteinander und den Mitgliederservice. Auch in Sachen Fachkompetenz können die VLH-Beraterinnen und VLH-Berater erneut auf ganzer Linie überzeugen.



Über die Studie



Über 1.200 Mitglieder von 18 Lohnsteuerhilfevereinen hat Focus Money gemeinsam mit dem Kölner Analyseinstitut ServiceValue online befragt - darunter regional agierende Anbieter sowie große Organisationen mit Beratungsstellen in ganz Deutschland. Abgefragt wurden 21 Service- und Leistungsmerkmale. Die Befragten gaben fast 1.500 Urteile ab.



Über die VLH



Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) ist mit einer Million Mitgliedern und rund 3.000 Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH stellt außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Von drei zertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zwei von der VLH.



Gegründet im Jahr 1972, erstellt die VLH für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichen Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.



