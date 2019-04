Red Pine Exploration arbeitet derzeit an einer neue Ressourcenstudie für sein Surluga-Vorkommen auf dem Wawa-Goldprojekt. Die laufend veröffentlichtenn, hochgradigen Bohrergebnisse zeigen, dass die Liegenschaft noch deutlich mehr Geld beherbergt.

Neue Ressourcenschätzung noch im Q2

Red Pine Exploration (0,05 CAD | 0,03 Euro; CA75686Y4058) exploriert seit dem Jahr 2014 das Wawa-Goldprojekt im Westen Ontarios. Für die 6.519 Hektar große Liegenschaft verfügt man bereits über zwei Ressourcenschätzungen, und zwar für die Jubilee Shear Zone, die das Surluga-Deposit beherbergt, sowie die Minto Mine South Shear Zone mit dem Minto Mine South-Deposit. Beide Vorkommen zeigen dabei eine hochgradige Gold-Mineralisierung, wie die seit Sommer 2018 veröffentlichten Ergebnisse deutlich machen. Im Laufe dieses Quartals will das Unternehmen für Surluga eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorlegen, in die auch die guten Bohrresultate der vergangenen Monate einfließen werden. Dieses Vorkommen dürfte wahrscheinlich auch das erste sein, dass auf dem historischen Projekt - hier waren insgesamt acht Goldminen in den vergangenen hundert Jahren im Betrieb - abgebaut werden wird. Dementsprechend bietet die Aktie des Unternemens viel Potenzial, kommt das Unternehmen doch aktuell auf einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...