Stuttgart (ots) - Die Piratenpartei Baden-Württemberg lädt zur Diskussion um die Zukunft der Verkehrspolitik ein. Ingo Mörl, Regionalrat, stellt sich mit den beiden Luxemburger Piraten Camille Liesch, Präsidiumsmitglied, und Lucie Kunakova, EU-Kandidatin, sowie Andrea Schmidt von der Initiative Freifahren Stuttgart der Diskussion.



Fahrscheinfrei statt Fahrverbot - Umdenken in der Verkehrspolitik Sa, 27.04. - 17 Uhr AWO Stuttgart Begegnungszentrum Ostend Ostendstraße 83 70188 Stuttgart



In Luxemburg wurde unlängst beschlossen, dass der ÖPNV kostenlos werden soll [1]. Ab 2020 fährt man hier ohne Fahrschein, während deutsche Großstädte mit Fahrverboten kämpfen und der enormen Belastung durch den immer weiter zunehmenden Verkehr ausgesetzt sind. Die Piratenpartei setzt sich für einen umlagefinanzierten fahrscheinfreien ÖPNV ein.



Das Presseteam der Piratenpartei Baden-Württemberg [2] steht vor, während und nach der Veranstaltung zu Ihrer Verfügung. Auch der Landesvorstand wird auf der Veranstaltung vertreten sein.



