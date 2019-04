Börsenexperte Max Otte ist bekennender Value-Investor: Wenn Themen gehypt werden, sollte man vorsichtig sein. Das gelte für Cannabis als auch für Immobilien.Immer, wenn ein Thema besonders "heiß" ist, werde ich als Value Investor besonders skeptisch. Das war vor einigen Jahren bei Bitcoin so, und es ist aktuell bei Cannabis so. Ich nehme die Presseartikel zur legalen Cannabis-Industrie immer mal wieder zur Kenntnis, aber ich habe mir noch keins der Unternehmen angeschaut, denn die Branche wird gerade gehypt. Leider ist es bei "normalen" Privatanlegern immer wieder genau umgekehrt. Wenn ein Thema gehypt wird, fahren sie wie die Lemminge drauf ab. Nun hat das Cannabis-Magazin durchschnittliche Verdienstzahlen in der Branche veröffentlicht. Das Durchschnittsgehalt eines "Cannabis-CEOs" beträgt 528.000 US-Dollar, das durchschnittliche Gehalt aller CEOs in den USA 196.000 US-Dollar. Ein/e LadenmanagerIn der Branche bekommt durchschnittlich 68.000 US-Dollar. Das sind 11.000 US-Dollar mehr als andere Shop-Manager. Verkäufer verdienen 32.000 US-Dollar - 6.000 US-Dollar oder 20 Prozent mehr als der US-Durchschnitt. Das sind ziemlich untrügliche Indikatoren, dass die Branche gehypt wird. Schauen Sie sich woanders nach Investments um!

Den vollständigen Artikel lesen ...