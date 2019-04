Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Qualcomm von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 95 US-Dollar angehoben. Die Einigung mit Apple dürfte dazu führen, dass das Halbleiterunternehmen wieder im Branchenschnitt bewertet wird, schrieb Analyst James Faucette in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis habe sich deutlich verbessert./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 04:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US7475251036

AXC0120 2019-04-23/14:05