Ein weiteres österreichisches Biotech-Unternehmen notiert seit vergangener Woche an einer US-Börse, nämlich Hookipa. Seit dem Jahr 2015 notiert auch die in Österreich gegründete Nabriva an der Nasdaq. Der Handel der Hookipa-Aktie an der Nasdaq startete vergangenen Donnerstag. Der Ausgabepreis lag bei 14,00 US-Dollar je Aktie. Am Montag schloss die Aktie auf diesem Niveau. Das bisherige High im Handelsverlauf war bei 14,38 Dollar, das Low bei 13,73 Dollar. Die 2011 gegründete Biotechfirma entwickelt Immuntherapien gegen Krebs und Infektionskrankheiten. Marinomed gab knapp vor gabb-Redaktionsschluss bekannt, dass die pivotale Phase-III-Studie für Budesolv erfolgreich abgeschlossen wurde: "Die nun vorliegenden Top Line-Ergebnisse zeigen, dass ...

