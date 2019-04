Bayer vor turbulenter Hauptversammlung: DSW fordert Vertagung der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Die Hauptversammlungssaison läuft auf Hochtouren. Am Freitag steht mit dem Aktionärstreffen beim Chemiekonzern Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) ein echtes Highlight auf der Agenda. Nun fordert die Anlegerschutzorganisation DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) die Verwaltung von Bayer auf, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat zu vertagen.

Der Konzern aus Leverkusen und seine Aktionäre haben massiv mit den Folgen der Übernahme des US-Konzerns Monsanto zu kämpfen. Wir haben an dieser Stelle schon des Öfteren berichtet (Bayer: Warum Glyphosat der Untergang sein könnte). Auslöser der Aktionärssorgen und Kursrückgänge sind Prozesse in den USA. Nachdem einige US-Gerichte an Krebs erkrankten Klägern hohe zweistellige Millionensummen als Schadenersatzzahlungen zuerkannt haben - wenn bisher auch nur erstinstanzlich - kam der Kurs der Bayer-Aktie heftig ins Rutschen.

