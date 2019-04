Aufstiegskandidaten im Blick

2018 wurde es am deutschen Aktienmarkt in Sachen Auf- und Abstieg besonders spektakulär. Im vergangenen Jahr ersetzte der Zahlungsabwickler Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) im deutschen Leitindex DAX. Im März dieses Jahres sorgten der schwäbisch-britische Halbleiterkonzern Dialog Semiconductor (WKN: 927200 / ISIN: GB0059822006) und Knorr-Bremse (WKN: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006) mit ihrem Aufstieg in die zweite deutsche Börsenliga (MDAX) für Aufsehen.

