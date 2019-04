(shareribs.com) London 23.04.2019 - Für Kupfer und auch Nickel geht es am Dienstag an der London Metal Exchange leicht nach unten. Die Metalle korrigieren, da die Marktteilnehmer in China eine Änderung der Stützungspolitik der Regierung fürchten. Chinas Wirtschaft zeigte im März Anzeichen einer Erholung. Die Industrieproduktion wuchs stärker als erwartet, die Einkaufsmanagerindizes verbesserten sich ...

