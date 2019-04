BERLIN (Dow Jones)--Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland wegen des protektionistischen Wirtschaftskurses der USA und des Gezerres um den Brexit nach unten korrigiert. Die deutsche Wirtschaft dürfte dieses Jahr nur noch um knapp 0,7 Prozent wachsen und nicht 1,2 Prozent, wie das arbeitgebernahe Institut noch in seiner letzten Prognose vom Dezember vorhergesagt hatte. 2018 war das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) real um 1,5 Prozent gewachsen. Sofern sich die Rahmenbedingungen nicht erneut verschlechterten, sei 2020 ein Plus von 1,5 Prozent möglich, erklärte das Kölner Institut am Dienstag.

Dennoch warnte das IW vor Schwarzmalerei. Trotz der eingetrübten Aussichten für 2019 und 2020 sei die Situation nicht alarmierend. "Es besteht kein Grund, Konjunkturprogramme oder ähnliche ausgabenseitige Stabilisierungsmaßnahmen aufzulegen", erklärte IW-Direktor Michael Hüther. Stattdessen sei von staatlicher Seite "Wachstumsvorsorge" in Form von nachhaltiger und stetiger öffentlicher Investitionen sowie durch eine stärkere Forschungsförderung nötig.

Laut einer Frühjahrsumfrage des Instituts unter fast 2.400 deutschen Unternehmen gingen zwar nach wie vor 35 Prozent der Befragten davon aus, dass ihre Produktion beziehungsweise ihr Umsatz im laufenden Jahr steigen werde und nur gut 18 Prozent erwarteten einen Rückgang. Allerdings betrug die Relation von Optimisten zu Pessimisten vor einem Jahr noch 52 zu 8 Prozent, so IW.

"Verunsicherung kostet Wachstum", erklärte IW. "Vor allem das Auslandsgeschäft verliert deutlich an Schwung. Dazu tragen neben dem verschlechterten globalen Umfeld auch die weiter steigenden Arbeitskosten in Deutschland bei."

Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute hatten bereits Anfang April ihre Prognose für 2019 gesenkt und nur noch 0,8 Prozent Wachstum für dieses und 1,8 Prozent für 2020 prognostiziert. Die Bundesregierung halbierte vergangene Woche ihre Projektion für dieses Jahr auf 0,5 Prozent. Für 2020 erwartet die Regierung 1,5 Prozent.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2019 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.