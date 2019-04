Mainz (ots) -



Woche 17/19 Mittwoch, 24.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.25 ZDF-History Die Krake - Die Geschichte der Stasi Deutschland 2018



9.10 Mörderjagd Mord ohne Leiche



( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit



21.40 Mörderjagd Die Sklavenhalter



22.20 Mörderjagd Rasende Wut



23.05 Ermittler! Lösung im Labor



23.35 Schuldig in Schweden - Das Drama von Arboga Deutschland 2018



0.20 Ermittler! Im Dunkel der Nacht



0.50 Der Polenmarkt - Grenzerfahrungen am Ladentisch Deutschland 2017



1.35 auslandsjournal - die doku Balkan-Stories Der lange Weg nach Europa Österreich 2019



2.20 Wut auf Brüssel - Polen, Ungarn und die EU Deutschland 2019



3.20 Die sieben größten Gefahren für die EU Deutschland 2019



4.05 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa?



4.50 Frontal 21-Dokumentation Todesflug MH17 - Den Tätern auf der Spur Deutschland 2019







