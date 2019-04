Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Procter & Gamble nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 111 US-Dollar belassen. Die Aktie des Konsumgüterherstellers dürfte nur wenig auf eines der besten Quartale seit Jahren reagieren, schrieb Analyst Jason English in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn der Markt habe mit dem beeindruckenden, fünfprozentigen organischen Umsatzwachstum gerechnet. Das in Aussicht gestellte Jahresplus von vier Prozent lasse vermuten, dass der Höhepunkt nun schon erreicht sei. Zudem hätten ihn die Margen enttäuscht./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 08:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-04-23/15:43

ISIN: US7427181091