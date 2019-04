Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Avalue Technology (http://www.avalue.com.tw/) Inc. (TAIEX: 3479-TW) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für eigebettete Systeme und zudem Gesellschafter der Intel® Internet of Things Solutions Alliance. Avalue Technology, das seinem Schwerpunkt auf Anwendungen im Freien und anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie hat, bringt die ARC-Serie (https://www.avalue.com.tw/Products/Panel-PC/Expandable-Panel-PC_20) auf den Markt, mit der mögliche Probleme beim Gebrauch in Umgebungen mit rauen und anspruchsvollen Bedingungen abgestellt werden können. Das sind etwa schnelle Temperaturwechsel, hohe Luftfeuchtigkeit, extrem staubige Luft und, was das größte Problem ist: optische Störungen, die durch das Reflektieren von Licht sowie Lichtbrechung und -streuung verursacht werden. Als erfahrener Anbieter von industriellen Lösungen nutzt Avalue eine Technologie, die eine Reihe von einzigartigen Entwicklungen in sich vereint. Daraus ist die ARC-Serie (https://www.avalue.com.tw/Products/Panel-PC/Expandable-Panel-PC_20) entstanden, die für Anwendungen im Freien ein ideales und bemerkenswertes Produkt darstellt. Die Serie verfügt über ein robustes mechanisches Design, ein lüfterloses System mit einem hervorragenden Verfahren zur Wärmeableitung sowie optische Technologien.



Optical Bonding sorgt für bessere Sichtbarkeit bei problematischen Bedingungen im Freien



Die Avalue ARC-Serie (https://www.avalue.com.tw/Products/Panel-PC/Expandable-Panel-PC_20) ist mit einem widerstandsfähigen/P-Cap 5-Wire (5-Draht) Touch-Panel ausgestattet und verfügt über eine hohe Helligkeitsstufe (1000 Nit) und eine Anzeige mit einem hohen Kontrastverhältnis, wodurch Anwender das visuelles Erlebnis als angenehm empfinden. Die Größe ist veränderbar (12", 15"), womit die Serie für unterschiedliche praktische Anforderungen einsetzbar ist. Damit Probleme, die durch die sehr verschiedenen physikalischen Lichtphänomene ausgeräumt werden können, bietet die Avalue ARC-Serie (https://www.avalue.com.tw/Products/Panel-PC/Expandable-Panel-PC_20) Optical Bonding. Beim Optical Bonding handelt es sich um eine Technologie, die speziell für die Eliminierung von möglichen Nahtstellen und Luft zwischen den Layern entwickelt wurde. Sie sorgt dafür, dass Licht ungehindert durch das Glas hindurch gelangt, und sie verhindert, dass es ein durch Lichtbrechung entstehendes Geisterbild gibt. Diese Technologie kommt bei Anwendungen im Freien zum Einsatz, wo sich Anwender über qualitativ hochwertige visuelle Effekte, ein angenehmes Erlebnis und einfache Bedienbarkeit freuen dürfen.



Optische Beschichtung reduzieren Störungen durch Licht, sorgen für leichtere Bedienung und komfortableren Betrieb



Die Avalue ARC-Serie (https://www.avalue.com.tw/Products/Panel-PC/Expandable-Panel-PC_20) verfügt über eine Reihe von optischen Beschichtungen, die das Problem der Störungen durch Licht und Probleme aufgrund von Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Staub lösen. Die Beschichtung gegen Blendungen (Anti-Glare, AG) reduziert Störungen durch Licht, in dem sie das reflektierende Licht auf der Bildschirmoberfläche verringert. Die Beschichtung zur Entspiegelung (Anti-Reflection, AR) hilft bei der Reduzierung von Lichtreflexionen und erhöht die Transparenz des Bildschirms. Der Schutz vor Fingerabdrücken (Anti-Fingerprint, AF), auch als Anti-Schmier- (Anti-Smudge, AS-)Beschichtung bekannt, sorgt für einen niedrigen Reibungskoeffizient des Bildschirms und macht die Oberfläche resistent gegen Wasser, Fett, Schmutz, Feuchtigkeit, Kratzer und statische Aufladungen und sie ist dadurch einfacher zu reinigen. Durch die Beschichtungstechniken, die in der Avalue-Technologie zum Einsatz kommen, eignet sich die ARC-Serie für Aufgaben, wie sie durch die großen Herausforderungen bei Einsätzen im Freien und Anwendungen in der Industrie entstehen.



Widerstandsfähiges und robustes Design sorgt für umfassenden Schutz des Systems



Neben den visuellen Herausforderungen und den Problemen mit optischen Störungen bringen schnelle Temperaturwechsel, Spannungsinstabilität, Feuchtigkeit, Nebel und Staub beim Einsatz im Freien und extremen Umgebungen in der Industrie ebenfalls Probleme mit sich. Die Avalue ARC-Serie (https://www.avalue.com.tw/Products/Panel-PC/Expandable-Panel-PC_20) verfügt über ein Metallgehäuse, welches das System vor möglichen Einwirkungen von außen schützt. Die Serie unterstützt eine große Varianz beim Spannungseingang, um das System gegen eine instabile Stromversorgung abzusichern. Das Front-Panel verfügt über einen IP65-Wasser- und -Staubschutz, wodurch das Gerät vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Sand sicher ist. Das lüfterlose System mit einer hervorragenden Lösung zur Wärmeableitung verbessert die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts.



Produkteigenschaften:



- Resistives/P-Cap 5-Wire Touch-Panel in 12"/15" - Optical Bonding - Beschichtungstechniken: AG (gegen Blendungen), AR (gegen reflektierendes Licht), AF (gegen Fingerabdrücke) - Große Temperaturtoleranz: Atom-Reihe: -20 ~ 60 °C, Core-i-Reihe: -10 ~ 50 °C - Weitbereichseingang: DC +12 ~ 26 V - Lüfterloses Design



Angesicht der steigenden Nachfrage bei Anwendungen im Freien und immer mehr schwerwiegenden Herausforderungen bei industriellen Arbeitsabläufen versucht die Avalue-Technologie nicht nur, die Systemleistung weiter zu verbessern, sondern auch die Widerstandsfähigkeit, die Stabilität und die Langlebigkeit zu erhöhen. Ein weiteres Ziel ist es, den Anwendern ein angenehmeres Nutzererlebnis zu verschaffen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Die ARC-Serie (https://www.avalue.com.tw/Products/Panel-PC/Expandable-Panel-PC_20) steht haargenau für dieses Konzept: Sie ist nicht nur für eine Vielzahl von Anwendungen im Freien geeignet, sondern sie ist ebenso ideal für raue Bedingungen in industriellen Arbeitsumgebungen, wie etwa im Fahrzeugbau, bei der Ölförderung/Energiegewinnung, im Kraftwerksbetrieb, in der Chemieindustrie, im öffentlichen Nahverkehr und so weiter.



Weitere Informationen zur ARC-Serie (https://www.avalue.com.tw/Products/Panel-PC/Expandable-Panel-PC_20) erhalten Sie auf unserer Website unter www.avalue.com.tw oder kontaktieren Sie uns unter sales@avalue.com.tw, um mehr zu erfahren.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/873199/ARC.jpg



