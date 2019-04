Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die am Ostersonntag verstorbene Schauspielerin Hannelore Elsner als "wundervolle Schauspielerin und großartigen Menschen" gewürdigt. "Die Nachricht vom Tod Ihrer Mutter hat mich sehr erschüttert. Ich spreche Ihnen und der ganzen Familie mein tief empfundenes Beileid aus", schreibt der Bundespräsident in einem Kondolenztelegramm an den Sohn der Schauspielerin.



In vielen Rollen im Fernsehen, im Kino und auf der Bühne habe Elsner "uns Schwächen und Stärken der Menschen vor Augen geführt". Für ihn unvergessen sei ihre Rolle als Schriftstellerin Hanna Flanders in Oskar Roehlers Film "Die Unberührbare", so Steinmeier weiter. "Gerade den zerrissenen Charakteren und gebrochenen Seelen hat Hannelore Elsner Gestalt gegeben."



Von ihrem Publikum sei sie hierfür geschätzt und geliebt worden wie kaum eine andere. Elsner habe mit ihrer Kunst die Herzen der Menschen erreicht. "Sie hat sie verzaubert. Wir werden ihre Mutter niemals vergessen", schreibt der Bundespräsident.