Die Facebook-Aktie erreichte im vergangenen Juli bei 217,50 US-Dollar ein neues Rekordhoch und ging anschließend in eine Korrektur über. Das Tief dieser Bewegung wurde am 24. Dezember bei 124,06 US-Dollar markiert. Seitdem bestimmen die Bullen wieder das Geschehen. Nach Vorlage der Quartalszahlen stieg die Aktie Ende Januar per Kurslücke bis auf 166,69 US-Dollar und setzte den Anstieg anschließend bis 171,16 US-Dollar fort. Bei der nachfolgenden Korrektur kam der Kurs bis auf 160 US-Dollar zurück, ... (Alexander Hirschler)

