Graz (ots) - Gut versorgt und gelassen durch die Wechseljahre - damit frau den neuen Lebensabschnitt gut meistern kann, braucht es einen achtsamen Umgang mit sich selbst. Dabei wünschen sich viele Frauen einen hormonfreien Begleiter. Pure Encapsulations® hat dafür die innovative Meno Formel entwickelt und unterstützt damit gezielt die speziellen Bedürfnisse von Frauen in den Wechseljahren. Das neue Produkt kombiniert Magnesium und B-Vitamine für starke Psyche und Nerven mit dem Isoflavon Genistein, bewährtem Hopfen-Extrakt und dem Pflanzenstoff Lignan aus der Fichte. Der Nährstoffkomplex basiert auf fundierten wissenschaftlichen Daten, ist frei von Soja sowie Hormonen und auch eine langfristige Anwendung ist möglich.



Von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt - die Wechseljahre sind eine Phase der mehrjährigen hormonellen Umstellung, die selten unbemerkt bleibt. So geht etwa die Bildung der Geschlechtshormone zurück und nach und nach werden immer weniger Östrogene, also weibliche Sexualhormone, gebildet. Auch in diesem sensiblen Lebensabschnitt möchten Frauen ihr Wohlbefinden erhalten - eine wichtige Rolle spielt neben regelmäßigem Sport auch eine ausgewogene Ernährung. In den Speiseplan sollte man dabei vor allem Vitamin B6 für die Regulierung des Hormonhaushalts und Magnesium für Psyche und Nerven integrieren. Natürliche Unterstützung bieten außerdem Phytoöstrogene wie zum Beispiel Isoflavone, die in vielen Pflanzen vorkommen. Sie werden auch als "Pflanzenhormone" bezeichnet, da sie strukturell ähnlich wie das weibliche Sexualhormon Östrogen aufgebaut sind. Isoflavone sind umfassend wissenschaftlich untersucht und sicher in der langfristigen Anwendung - das bestätigt auch die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Ein besonders wertvolles Isoflavon ist dabei Genistein.



Produkttipp: Meno Formel von Pure Encapsulations®



Pure Encapsulations® bietet gezielte Unterstützung für Frauen in den Wechseljahren: Die neue Meno Formel (https://www.ots.at/redirect/purecaps7) kombiniert ausgewählte Mikronährstoffe mit dem Isoflavon Genistein, bewährtem Hopfen-Extrakt und dem Pflanzenstoff Lignan. Dem enthaltenen Genistein kommt dabei besondere Bedeutung zu: Es ist die reine, aktive Form des Isoflavons und kann vom Körper unkompliziert aufgenommen werden. Für starke Psyche und Nerven liefert die Meno Formel die Vitamine B1, B6, B12, Biotin sowie Niacin und den Mineralstoff Magnesium. Biotin ist außerdem für den Erhalt schöner Haut, Haare und Nägel wichtig und Vitamin B6 für die Regulierung der Hormontätigkeit. Die Meno Formel basiert auf fundierten wissenschaftlichen Daten und ist frei von Soja sowie Hormonen. Auch eine langfristige Anwendung ist sicher möglich.



Pure Encapsulations®: Qualitätsverständnis



Pure Encapsulations® erzeugt seit mehr als 25 Jahren hochwertige Reinsubstanzen und gilt damit als das Original bei puren Mikronährstoffen. Das umfassende Sortiment aus wissenschaftlich fundierten Nährstoffpräparaten zeichnet sich durch ideale Bioverfügbarkeit und maximale Verträglichkeit aus - frei von unnötigen Zusatz- und Konservierungsstoffen. Dank dieser hypoallergenen Herstellung sind die Produkte auch für sensible Menschen, Allergiker und Personen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten sehr gut geeignet.



