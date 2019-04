Toronto (ots/PRNewswire) - Auch wenn Kanadier für ihre starken Werte in Bezug auf Vielfalt, Inklusion und Gleichheit bekannt sind, wurden LGBTQ2-Kanadier viele Jahre lang nicht gleich behandelt. Die Münzprägeanstalt Royal Canadian Mint ist stolz darauf, heute eine 1-Dollar-Münze in Umlauf zu bringen, die der 50 Jahre Fortschritts bei der Anerkennung der Rechte der LGBTQ2-Kanadier gedenkt. Es war ein Gesetz von 1969 (Act of Parliament), das den ersten Meilenstein auf dem Weg zur Gleichheit für die LGBTQ2-Gemeinschaften durch Entkriminalisierung von homosexuellen Aktivitäten zwischen zwei einwilligenden Personen von 21 Jahren oder älter markierte. Die neue Münze, die die Worte "EQUALITY-EGALITÉ" mit dem Signature-Werk des Künstlers Joe Average aus Vancouver miteinander verbindet, kommt heute in den Umlauf. Sie wurde auch durch eine offizielle Präsentation im 519-Gemeindenzentrum in Toronto, Ontario, eingeführt.



"In den letzten 50 Jahren und darüber hinaus haben Kanadier für ihr Recht auf Liebe, Heirat, Familie und ein offenes authentisches Leben gekämpft", so Bill Morneau, Finanzminister und Mitglied des Parlaments für Toronto Centre. "Die Equality-Münze steht für ihre Triumphe und ermutigt uns alle, ein besseres Kanada mit mehr Inklusion aufzubauen - denn, wie es bei der Münze selbst ist: Je mehr Gleichstellung wir in Kanada haben, desto reicher sind wir alle."



"Heute ist ein wichtiger Tag für die LGBTQ2-Gemeinschaft und für alle Kanadier, denn diese Gedenkmünze kommt jetzt in den Umlauf", sagte Randy Boissonnault, Sonderberater des Premierministers für LGBTQ2-Angelegenheiten. "Es ist eine Gelegenheit, über einen Meilenstein in der Geschichte unseres Landes zu reflektieren, aber auch ein Aufruf zu dem Fortschritt, den wir noch auf dem Weg zur Eingliederung und Gleichstellung aller LGBTQ2-Kanadier leisten müssen."



"Die Münzprägestätte spielt eine wichtige Rolle, denn wir feiern Kanadas Kultur, Geschichte und Werte auch durch Münzen. Die Kennzeichnung von 50 Jahren, seit eine bahnbrechende Entscheidung den Prozess rechtlicher Reformen zur Anerkennung der Rechte von LGBTQ2-Kanadiern begann, ist ein starkes Symbol zur Anerkennung von Kanadas tiefem Glauben an Gleichstellung und Inklusion", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Die Münzprägestätte ist ständig bestrebt, diese Werte zu leben, und unsere Mitarbeiter sind stolz darauf, die Botschaft der Gleichstellung durch diese neue, zum Umlauf bestimmte Gedenkmünze mit anderen Menschen zu teilen."



Joe Average ist ein in Vancouver ansässiger Künstler, dessen frühes Interesse am Zeichnen und an der Fotografie ihn dazu führten, sein Leben seiner Kunst zu widmen, als er 1984 als HIV-positiv diagnostiziert wurde. Das Design, das er für die Rückseite dieser Münze schuf, ist eine stilisierte Zelebrierung der Gleichstellung aus einer LGBTQ2-Perspektive. Das Bild von zwei ineinander verwobenen Gesichtern spiegelt das Ineinanderfließen der Geschlechter und das Spektrum der Geschlechter wider und steht Interpretationen offen: Sie können zu zwei Individuen gehören oder sie können unterschiedliche Aspekte einer einzigen Identität darstellen.



Auf der Rückseite stehen die Begriffe "EQUALITY" und "ÉGALITÉ" auf zwei geschwungenen Bändern sowie die beiden Jahreszahlen "1969" und "2019", um die 50 Jahre zu kennzeichnen, seit der Prozess der Entkriminalisierung homosexueller Aktivitäten in Kanada initiiert wurde. Die Vorderseite zeigt das Bildnis Ihrer Majestät, Königin Elisabeth II, von Susanna Blunt, das seit 2003 auf kanadischen Münzen verwendet wird.



Beschränkt auf eine Stückzahl von drei Millionen kommt die 1-Dollar-"Equality"-Münze jetzt in den allgemeinen Umlauf und wird auch über mehrere öffentliche Münzbörsen, die noch bekannt gegeben werden, erhältlich sein (nur auf Kanada beschränkt).



Diese Münze kann auch in einer speziell eingewickelten Rolle von 25 unzirkulierten Münzen im Wert von 54,95 CND als Sammelstück erworben werden. Dieses Angebot ist auf eine Stückzahl von 15.000 Rollen beschränkt. Das Kunstwerk von Joe Average wird auch als Sammlerausgabe der "Equality"-Münze in Farbe und aus 99,99 % reinem Silber gefeiert, die für 49,95 CND erhältlich und auf eine Stückzahl von 15.000 beschränkt ist.



Diese Sammlerstücke können direkt bei der Royal Canadian Mint unter der Telefonnummer +1 800 267 1871 in Kanada, unter +1 800 268 6468 in den USA oder online unter http://www.mint.ca bestellt werden. Die Münzen sind außerdem in den Boutiquen der Royal Canadian Mint und über das globale Händler- und Distributoren-Netzwerk der Münzanstalt sowie bei den teilnehmenden Stellen der Canada Post erhältlich.



Über die Royal Canadian Mint



Die Royal Canadian Mint ist das Unternehmen der Krone, das für die Prägung und den Vertrieb der in Kanada umlaufenden Münzen verantwortlich ist. Die Münzanstalt ist ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen und gilt als eine der größten und vielseitigsten Münzanstalten weltweit. Sie bietet eine breite Palette an spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit zusammenhängenden Dienstleistungen in internationalem Maßstab. Nähere Informationen zur Royal Canadian Mint, ihren Produkten und Dienstleistungen sind unter www.mint.ca zu finden.



Für Bilder der "Equality"-Umlaufmünze klicken Sie auf:



https://www.dropbox.com/sh/ozg81gpgxrqvvgx/AACVnYx__2Aq1vhXDcS5ZwK Qa?dl=0



