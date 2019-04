Berkeley, Kalifornien (ots) -



Die Schweizer Shakti Foundation hat weltweit die

Mining-Registrierung geöffnet und zu diesem Anlass Teil 1 ihres

vierteiligen Whitepapers veröffentlicht.



In diesem Zusammenhang möchte die Schweizer Stiftung folgende drei

Punkte bekanntgeben:



EINS: Anreize für eine frühe Nutzung



Erstnutzer erhalten 10 000 Shakti Coins (umgerechnet 50 000 USD),

wenn sie eine Power-Mining-Lizenz erwerben. Pro Land ist eine

begrenzte Anzahl an Power-Mining-Lizenzen verfügbar, von denen

wiederum nur einige mit dem Erstnutzer-Bonus verknüpft sind. Sie

werden an die schnellsten Interessenten vergeben.



Bitte beachten Sie, dass es sich um ein einmaliges, begrenztes

Angebot handelt, das die Foundation ohne Ankündigung beenden kann.

Website: https://www.shakticoin.com/static/docs/opportunity.pdf -

weitere Informationen zu den Geschäftsbedingungen und zum Erhalt des

Bonus (auf Englisch).



ZWEI: Finanzielle Transparenz & Eigentumsverhältnisse



Das Shakti-Netzwerk wird zu 100 % von Knotenbetreibern ("Minern")

zugunsten der Allgemeinheit kontrolliert und gesteuert. Es befindet

sich also im Eigentum der Öffentlichkeit.



Vor diesem Hintergrund werden die Lizenzgebühren, die für den

Zugang zum Shakti-Netzwerk gezahlt werden, von einer unabhängigen

Drittpartei, einer Full-Service-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit

Sitz in Denver, Colorado (USA), verwaltet.



Website: https://www.shakticoin.com/en/white-paper/ - weitere

Informationen auf Seite 6 (auf Englisch).



Bei der Vergabe der Lizenzen für die einzelnen Länder wird deren

jeweilige Bevölkerungszahl berücksichtigt. Shakti Coin

Power-Mining-Lizenzen sind eine digitale Anlageklasse im

aufstrebenden FinTech-Sektor. Eine Lizenz kann nur von einer Person

genutzt werden.



Die Shakti T400-Power-Mining-Knoten werden als Säulen des

Shakti-Netzwerks fungieren und bieten Lizenznehmern im Laufe der Zeit

eine potenziell lukrative Einkommensquelle.



DREI:



Whitepaper-Veröffentlichung



Heute haben wir Teil 1 unseres vierteiligen Whitepapers

veröffentlicht. Darin legen wir dar, inwiefern das gesamte

Shakti-Coin-Ökosystem eine Innovation darstellt. Das Protokoll, der

Prozess zur Erstellung der Coins und ihr Vertrieb - alles ist neu. Im

ersten Teil erhalten Sie einen Überblick über das Konzept. Jeden, der

Interesse daran hat, dem Netzwerk beizutreten, laden wir dazu ein,

das Whitepaper zu lesen. Es vermittelt die grundlegenden Konzepte

unserer Coin, die zur dritten Generation von Blockchain-basierten

digitalen Währungen gehört.



https://www.shakticoin.com/en/white-paper/



Über Shakti Coin:



Das Shakti-Coin-Projekt entstand aus einer Basisinitiative, an der

Menschen aus der ganzen Welt beteiligt sind. Es bestehen keinerlei

Verbindungen zu einer bestimmten Branche, einer Regierung,

politischen Partei oder religiösen Gruppierung. Die Schweizer Shakti

Foundation ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Zug in der

Schweiz. Ihre Aufgabe ist es, das Shakti-Ökosystem zu überwachen und

zu fördern.



Nähere Informationen finden Sie unter https://www.shakticoin.com



Aufruf:



Miner - lasst uns eine intelligente Währung für die ganze Welt

einführen!



