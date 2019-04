Die Brightline Initiative kündigte eine neue Forschungskooperation mit Duke Corporate Education (Duke CE) an, die Teil der Duke University und ein weltweit führenden Anbieter im Bereich der Führungskräfteentwicklung ist.

Die beiden Partner werden die wichtigsten Grundsätze, Richtlinien und Praktiken untersuchen, die erforderlich sind, um die wichtigste Quelle für Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens seine Mitarbeiter zu nutzen, um die kostspielige und verlustreiche Lücke zwischen Strategieentwicklung und -umsetzung zu schließen.

Prof. Tony O'Driscoll von der Fuqua School of Business der Duke University und Research Fellow von Duke CE wird die gemeinsame Forschungsarbeit mit dem Brightline-Team leiten.

"Ich bin Brightline sehr dankbar, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, Zeit und Aufmerksamkeit dem Ziel zu widmen, zu verstehen, was Unternehmen verstärkt, besser und anders machen müssen, um die wachsende Kluft zwischen Strategieentwicklung und -umsetzung zu überbrücken", erklärt Prof. O'Driscoll. "Da die Welt immer vernetzter und komplexer wird, müssen wir die Rollen, die Führung, Zusammenarbeit, Kultur und Eigeninteresse spielen, kritisch hinterfragen, um eine proaktivere und agilere strategische Fähigkeit zu entwickeln."

Dr. Edivandro Conforto, Head of Strategy Research bei Brightline, sagt dazu: "Trotz der bestehenden Forschungsergebnisse und vieler Bücher über Strategie haben unsere jüngsten Untersuchungen gezeigt, dass Führungskräfte der obersten Ebene immer noch Schwierigkeiten haben, das wertvollste Kapital des Unternehmens, ihre Mitarbeiter, richtig zu nutzen. Wir hoffen, dass diese Studie Aufschluss darüber gibt, wie Führungskräfte bei der Umsetzung ihrer Strategien bessere Entscheidungen im Hinblick auf Kompromisse bei der Zusammenarbeit, kulturelle Aspekte, Führung und das Verhalten der Mitarbeiter treffen können."

Ricardo Vargas, Executive Director von Brightline, ergänzt: "Brightline begrüßt Duke CE als akademischen Partner und Forschungspartner im Jahr 2019. In unseren Interaktionen mit Führungskräften verschiedener Ebenen haben wir festgestellt, dass Menschen das wichtigste Kapital eines Unternehmens sind. Aber sie sind auch das am meisten missverstandene Element und erfordern die größte Aufmerksamkeit. Der menschliche Aspekt ist seit der Gründung der Brightline-Initiative ein wichtiges Forschungsgebiet. Diese Zusammenarbeit wird die im Brightline People Manifest und den Guiding Principles formulierten Ideen definitiv voranbringen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Duke CE, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, die Führungskräften in diesem Bereich helfen sollen."

Die Ergebnisse der Forschungsarbeit wird in einem ausführlichen Bericht veröffentlicht und soll Führungskräften ein Toolkit und einen Leitfaden bieten, der Empfehlungen dazu enthält, wie sie den Menschen in den Mittelpunkt ihrer strategischen Bemühungen stellen können.

Über die Brightline Initiative

Die Brightline Initiative ist eine Koalition unter der Leitung des Project Management Institute (PMI) und führender globaler Organisationen, die sich dafür einsetzen, Führungskräfte dabei zu unterstützen, die teure und unproduktive Lücke zwischen Strategieentwicklung und -umsetzung zu schließen. Weitere Informationen finden Sie auf www.brightline.org.

Die Brightline Coalition

Project Management Institute (PMI) Boston Consulting Group Bristol Myers Squibb Saudi Telecom Company Lee Hecht Harrison Agile Alliance NetEase

Kooperation Wissenschaft und Forschung

MIT Consortium for Engineering Program Excellence Technical University of Denmark University of Tokyo Global Teamwork Lab Insper Duke Corporate Education

Über Duke Corporate Education

Duke Corporate Education (Duke CE) ist ein Teil der Duke University und ein weltweit führender Anbieter von Angeboten zur Führungskräfteentwicklung. Duke CE ist eine Mischung aus Wirtschaftsunternehmen und Universitätsinstitut unterscheidet sich aber von beiden. Duke CE bietet einen ergebnisorientierten Fokus auf den Kundenservice und einen Einblick in die Herausforderungen, mit denen Führungskräfte weltweit konfrontiert sind, und ist in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt aktiv. Durch seinen universitären Hintergrund bringt Duke CE die für seine Arbeit nötige akademische Sorgfalt und die Verpflichtung zur gründlichen Forschungsarbeit mit. Weitere Informationen finden Sie auf www.dukece.com.

