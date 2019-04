Evotec Aktie: Jetzt gilt es - Achtung

Evotec musste auch am Freitag noch einmal einen Abschlag in Höhe von mehr als 1 % hinnehmen. Die Anzeichen für einen weiteren Verlust haben sich aus diesen statistischen Gründen noch einmal erhöht. Jetzt könnte es für die Aktie aus Sicht der Chartanalysten einen ernsten Rückschlag geben. Denn die Kaufsignale haben sich in den zurückliegenden fünf Tagen der vergangenen Woche deutlich reduziert.

Seit Tagen abwärts

(mehr …)Text abspielen

Das ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...