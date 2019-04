Freiburg (ots) - So logisch eine Verbindung zu Christchurch erscheint, so irreführend ist sie. Denn das weltweite Dschihadnetzwerk Islamischer Staat, das die Anschläge vom Sonntag für sich reklamiert, braucht kein Massaker an friedlichen Muslimen, um Bürger westlicher Staaten ins Visier zu nehmen. Die Islamisten dieser Terror-Internationale morden aus fanatischem Hass, gern auch Christen immer und überall, wo sie können. http://mehr.bz/khs95s



