Nach der neuen Versorgungsbilanz des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) wurden in Deutschland nach vorläufigen Berechnungen im Wirtschaftsjahr 2017/18 insgesamt 131.000 Tonnen Spargel geerntet. Der Verbrauch lag bei 1,7 kg Spargel pro Person. Bildquelle: Shutterstock.com In den vergangenen drei Jahren stieg der Pro-Kopf-Verbrauch an Spargel an: Lag er im Wirtschaftsjahr...

