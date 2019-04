"Kölner Stadt-Anzeiger" zu Anschlägen auf Sri Lanka:

"Für ein Anschlags-Stakkato mit Selbstmordattentaten oder Bomben an mehreren Orten waren Terrorprofis nötig. Der IS, in seinen Hochburgen im Irak und in Syrien in arger Bedrängnis, konnte etwas gebrauchen, was in seinem Verständnis als Erfolg gilt. Es geht um Verunsicherung und Zwietracht, nicht nur vor Ort, sondern weltweit. Die Anschläge in Neuseeland ließen das Land zusammenrücken. In Sri Lanka sollte genau das geschehen. Wer sich in eine Spirale von Hass und Gewalt ziehen lässt, hat verloren."/yyzz/DP/he

