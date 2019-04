"Mannheimer Morgen" zu Hans-Böckler-Studie:

"Der Osten sollte laut einfordern, was fehlt, sagen was läuft, was nicht. So vielleicht Entscheider beim Stellenbesetzen dazu bringen, über den Westen hinaus denken - sei es in Verwaltung, Gerichten oder Militär. Laut sein, ideenreich sein, so wie es zum Beispiel die Start-up-Metropole Berlin ist, die für viele Vorbild ist."/yyzz/DP/he

AXC0020 2019-04-24/05:35