"Westfälische Nachrichten" zu Nordirland:

"Was bewegt junge Menschen, die nach dem Friedensabkommen vom Karfreitag 1998 geboren wurden, wieder zu den Waffen zu greifen und die Unabhängigkeit Nordirlands mit Gewalt durchsetzen zu wollen? In der "New IRA" haben sich alte katholische Nationalisten und Jüngere zumeist aus sozial benachteiligten Elternhäusern zu einer Gruppierung zusammengeschlossen, die mit überholten Parolen und flammendem Hass ihre verkrusteten Feindbilder pflegt. Der Zeitpunkt lässt keinen Zweifel: Der Osteraufstand der Iren gegen die Briten 1916 diente als Vorwand für den Krawall, bei dem eine Frau erschossen wurde. Aus Versehen, wie die "New IRA" erklärt. Als ob das eine Entschuldigung sein könnte."/yyzz/DP/he

