Sie spart mehr als ihre Eltern, Sicherheit ist ihr wichtiger als hohe Renditen und trotzdem sehnt sie sich nach Freiheit. Kein Wunder, dass es der Generation Z schwerfällt, geeignete Finanzprodukte zu finden.

"Kind, du musst sparen" - ein gut gemeinter elterlicher Ratschlag, der bei der Generation Z längst überflüssig geworden ist. Jeder Zweite der unter 25-Jährigen spart regelmäßig: Durchschnittlich 179 Euro legen die jungen Deutschen monatlich zur Seite. Das sind 42 Euro mehr als noch vor drei Jahren. Das hat der Bundesverband deutscher Banken in seiner Jugendstudie "Wirtschaftsverständnis, Finanzkultur und Digitalisierung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen" im November 2018 erhoben.

Dafür verantwortlich ist ein erstaunliches Sicherheitsdenken unter den "Z-lern", denn: So selbstbewusst sie sich durch digitale Sphären bewegen, so unsicher sind sie, was ihre wirtschaftlichen Zukunftschancen anbelangt. 85 Prozent der nach 1995 Geborenen betonen, dass es für sie "sehr wichtig" oder "wichtig" sei, im Leben nach Sicherheit zu streben. Anders als ihre Vorgänger aus der Generation Y, die in den boomenden 2000er Jahren groß geworden sind, sind sie risikoaverser und weniger experimentierfreudig, wenn es um Geldfragen geht.

Das Paradoxe: Zwar wünschen sich die "Z-ler" eine strukturierte und sichere Umgebung, an ihrer Freiheit möchten sie dafür aber nichts einbüßen. Das bestätigt die Studie "Junge Deutsche 2019", im Rahmen derer Jugendforscher Simon Schnetzer insgesamt 1007 Vertreter der Generation Z und Y zu ihren "wichtigsten Werten" befragt hat. 69 Prozent der 14- bis 21-Jährige geben demnach an, dass ihnen Freiheit "sehr wichtig" sei. Zum Vergleich: Leistung und Karriere spielen nur für jeden dritten jungen Menschen eine wichtige Rolle. Sicher auf der einen, frei auf der anderen Seite - ein Widerspruch, der den "Z-lern" vor allem in Sachen Geldanlage zum Verhängnis wird.

Oliver Tabino, Geschäftsführer der Q Agentur für Forschung in Mannheim, untersucht regelmäßig für Banken und Finanzdienstleister das Anlageverhalten der "Digital Natives". Er glaubt zu wissen, warum die jüngste Generation der Zukunft pessimistisch entgegenblickt: "Die Generation Z ist mit Negativschlagzeilen wie Finanz-, Währungs- und Schuldenkrise aufgewachsen", erklärt Tabino. Selbst wenn die Jahrgänge 1995 und jünger diese Krisen nur indirekt durch Eltern oder Bekannte miterlebt hätten, beeinflusse sie deren Anlageverhalten nachhaltig, ist Tabino überzeugt: "Wer in unsicheren Zeiten aufwächst, der verspürt schon in jungen Jahren, das Bedürfnis finanziell vorzusorgen."

Tatsächlich ist eine sichere Geld- und Sparanlage der Generation Z wichtiger als hohe Renditen. So erwartet sich mehr als jeder Zweite unter 25-Jährige vor allem Einlagensicherheit von seiner Bank, hohe Zinsen sind hingegen nur für 21 Prozent "sehr wichtig".

Und so nutzt die Generation Z vor allem niedrig- oder festverzinsliche Anlageformen:

