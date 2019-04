The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B043310 UNICR.BK AUS. 14-19 3 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0220424 WORLD BK 14/19 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0101032537 ONTARIO PROV. 09-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0106322123 EKSPORTFINANS 09-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0XXM79 KRED.F.WIED.09/19 MTN BD00 BON EUR N

CA YEBJ XFRA DE000A2DAR99 K.F.W.ANL.V.17/2019 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK6D5H2 DEKABANK DGZ IHS.S.6049 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5WA5 HCOB ZS 27 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T2Y6 DZ BANK IS.A497 BD01 BON EUR N

CA WL1U XFRA DE000NWB0451 NRW.BANK MTI 09/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3BN0 LB.HESS.THR.CARRARA04T/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4P78 LB HESS.-THUER. 15/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA USG816AMAC61 SINOCHEM OFF. 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0425413209 QUEBEC PROV. 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA GCQA XFRA XS1028955760 GLENCORE FDG 14/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1062104978 FINNVERA 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1402235060 GOLDMAN S.GRP 16/19 FLR BD02 BON EUR N

CA SKZ6 XFRA IE0005263029 MGIS-M.G.S.B(IRL) ADLA FD00 EQU EUR N

CA SKZB XFRA IE00B1YN1C05 MGIS-M.G.S.B(IRL) AEOHA FD00 EQU EUR N