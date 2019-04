FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Wirecard bekommt mit dem japanischen Technologiekonzern Softbank einen neuen Großinvestor. Wie der Münchener Zahlungsdienstleister mitteilte, hat er mit Softbank eine verbindliche Grundsatzvereinbarung vereinbart, wonach die Japaner über eine Wandelschuldverschreibung rund 900 Millionen Euro in Wirecard investieren. Gleichzeitig haben die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft im Bereich digitaler Zahlungslösungen unterzeichnet. Der DAX-Konzern wird eine Wandelschuldverschreibung begeben, die nach Ablauf von fünf Jahren zum Wandlungspreis von 130 Euro pro Wirecard-Aktie in insgesamt 6,923 Millionen Wirecard-Aktien gewandelt werden kann. Das entspricht derzeit etwa 5,6 Prozent des Grundkapitals. Die Wirecard-Hauptversammlung soll über die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts der gegenwärtigen Aktionäre an Softbank am 18. Juni entscheiden. Im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit soll Softbank die Expansion von Wirecard nach Japan und Südkorea unterstützen. Überdies wollen die Unternehmen im Bereich digitaler Kreditvergabe enger kooperieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 1Q, Zürich

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q, Basel

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q, Genf

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam

07:00 NL/Heineken Holding NV, Trading Update 1Q, Amsterdam

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q, Seoul

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q, Göteborg

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H, London

12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q, Dallas

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q, Chicago

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Umsatz 1Q, Paris

17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q, Paris

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park

22:08 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City

22:20 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

Außerdem im Tagesverlauf:

- IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q, Rom

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Sixt SE, Ergebnis 1Q

- Hypoport AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 102 zuvor: 102 -DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 99,9 zuvor: 99,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 103,6 zuvor: 103,8 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 96,5 zuvor: 95,6 -BE 15:00 Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: -0,6 Punkte zuvor: -0,7 Punkte -US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 (Volumen offen) 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 1,0 Mrd SEK 11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juni 2021 im Volumen von 3 bis 3,5 Mrd EUR Auktion 1,25-prozentiger, inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit September 2032 im Volumen von 0,5 bis 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2029 im Volumen von 3 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von max. 3 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 3 Mrd CZK Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2036 im Volumen von max. 2 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.219,50 -0,40 S&P-500-Future 2.934,00 -0,14 Nikkei-225 22.181,73 -0,35 Schanghai-Composite 3.169,20 -0,92 +/- Ticks Bund -Future 165,15 17 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.235,51 0,11 DAX-Future 12.269,00 -0,05 XDAX 12.242,75 -0,06 MDAX 26.038,47 0,71 TecDAX 2.834,41 1,13 EuroStoxx50 3.503,85 0,13 Stoxx50 3.185,65 0,50 Dow-Jones 26.656,39 0,55 S&P-500-Index 2.933,68 0,88 Nasdaq-Comp. 8.120,82 1,32 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,98 -14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK:

Die Rekordvorlagen der Wall Street verpuffen, die leichteren Vorlagen aus Asien dürften auch an den europäischen Börsen am Mittwoch zunächst Gewinnmitnahmen auslösen. Der asiatisch geprägte Handel im DAX-Future deutet auf eine DAX-Eröffnung in der Nähe der 12.200er Marke hin. "Der Markt wartet auf neue Impulse von der Berichtsaison", so ein Händler. Hier stehen am Mittwoch unter anderem die Zahlen von SAP, STMicro und der Credit Suisse im Blick. Daneben könnte der ifo-Geschäftsklima-Index die Märkte beeinflussen, erwartet wird ein weiterer Anstieg auf 99,9 von 99,6. "Aus technischer Sicht steht der Markt vor geballten Widerständen", sagt ein Marktanalyst. Er verweist vor allem auf den langfristigen Abwärtstrend, der vom Allzeit-Hoch herunterläuft und aktuell bei etwa 12.300 Punkten liegt. "Der DAX dürfte ihn kaum im ersten Anlauf überwinden", so der Marktanalyst. Als unterstützt gilt der DAX im Bereich von 12.000 Punkten.

RÜCKBLICK: Etwas fester - "Der Markt wartet auf die Berichtssaison in Europa", so ein Händler. Der Stoxx-Index der Öl- und Gas-Titel stieg um 2,0 Prozent und markierte neue Jahreshöchststände. Hier gewannen BP 2,6 und Royal Dutch Shell 2,2 Prozent. Zur Begründung verwiesen Händler auf die anhaltende Hausse der Ölpreise. Die Verlierer dieser Entwicklung waren die Aktien der Fluggesellschaften. Der Index der Reise- und Freizeit-Aktien gab um 0,4 Prozent nach. Gegen den Trend legten Thomas Cook kräftig zu, getrieben von Übernahmespekulationen. Die Aktie schoss um 18,3 Prozent nach oben. Größter Verlierer unter den Branchen waren die Banken. Ihr Index fiel um 1,0 Prozent. Teilnehmer rechnen mit schwachen Quartalszahlen, nachdem die UBS bereits vor einigen Wochen von einem schwierigen Umfeld gesprochen hatte. Nach einer Gewinnwarnung ging es für Ahold Delhaize um 3,2 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Zu den größten DAX-Gewinnern zählten Aktien aus dem zuletzt vernachlässigten Pharma-Bereich. Hier gewannen Fresenius 2,9 Prozent und Merck KGaA 2,4 Prozent. Auf der anderen Seite verloren Lufthansa 2 Prozent. Damit litten sie unter den weiter steigenden Ölpreisen. Noch stärker nach unten ging es mit Thyssenkrupp, die um 4 Prozent nachgaben. Jefferies sprach von schwierigen Perspektiven für die Stahlunternehmen. Wirecard legten um 2,8 Prozent zu. Am Morgen war der Kurs unter großen Umsätzen noch um bis zu 8 Prozent gefallen, nachdem die BaFin das Leerverkaufsverbot nicht verlängert hatte. Der Anstieg habe viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt, hieß es. Die Aktie der Deutschen Bank schloss 1,6 Prozent im Minus, Commerzbank gaben um 2,8 Prozent nach. Die Fusionsgespräche erhalten laut einem Zeitungsbericht Gegenwind. Nach Informationen der FAZ hat der Widerstand im Aufsichtsrat der Deutschen Bank gegen eine Fusion in den vergangenen Tagen zugenommen.

XETRA-NACHBÖRSE

Wirecard waren im nachbörslichen Handel am Dienstag gesucht und wurden am Abend 4 Prozent höher getaxt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, dass die japanische Softbank einen Anteil von 5 Prozent an Wirecard übernehmen wolle.

Deutsche Bank sanken um 0,8 Prozent. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge erwägt das Geldhaus die Einrichtung einer "Bad Bank" für den Fall, dass die Fusionsgespräche mit der Commerzbank scheitern.

Deutz gewannen nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2,5 Prozent. Der Motorenhersteller hatte dabei auch seine Jahresprognose bestätigt.

USA / WALL STREET

Fester - Eine Vielzahl überzeugender Quartalsausweise trieb die Kurse. Stützend wirkten daneben überraschend gute Daten zu den Neubauverkäufen. Nasdaq-Composite und S&P-500 erreichten auf Schlusskursbasis neue Rekordhochs. Angeführt wurden die Gewinner vom Sektor Konsumgüter des gehobenen Bedarfs, der um 1,6 Prozent zulegte. Dicht dahinter folgten Aktien der Gesundheitsbranche, die im Schnitt um 1,59 Prozent stiegen. Sie hatten in den zurückliegenden Wochen unter der Debatte um "Medicare for all" - eine allgemeine staatliche Krankenversicherung mit niedrigeren Erstattungssätzen für medizinische Leistungen - gelitten. Analysten zweifeln aber daran, dass ein solches Modell die notwendige Mehrheit im US-Kongress erhalten würde. Das habe einige Gelegenheitskäufer angelockt, sagten Marktbeobachter. Bei den Quartalsausweisen überzeugte unter anderem der von Twitter; die Aktie stieg um 15,6 Prozent. Überraschend gute Zahlen und ein bestätigter Ausblick verhalfen Coca-Cola zu einem Plus von 1,7

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 24, 2019 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.