Seit dem Tief im Januar dieses Jahres konnte sich die Fresenius Medical Aktie deutlich erholen. In erster Linie gelang den Bullen das Schließen der Kurslücke von Dezember, was bereits ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung war. Noch beeindruckender war aber die Tatsache, dass der eigentlich zu erwartende Widerstand im Bereich bei 68 EUR überhaupt keine Wirkung zeigte.

