Die Pierer Industrie AG, ein Unternehmen der Pierer Konzern-Gruppe, will sämtliche Aktien der SHW AG erwerben. Die Pierer Industrie AG beabsichtigt daher, den Aktionären der SHW AG als Gegenleistung für ihre SHW-Aktien eine Geldleistung in Höhe des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangebotspreises anzubieten. Die Pankl SHW Industries AG, eine Tochtergesellschaft der Bieterin, hält 3.231.578 SHW-Aktien und damit ca. 50,21% des Grundkapitals und der Stimmrechte der SHW AG. Die Pankl SHW Industries AG hat sich gegenüber der Pierer Industrie AG verpflichtet, das Erwerbsangebot nicht anzunehmen. Die Transaktion begleitet den Wechsel der SHW-Aktien vom regulierten Markt in den Freiverkehr der Börse München (m:access). Zusätzlich soll auch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...