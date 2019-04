In den USA war der Ostermontag ein ganz normaler Arbeitstag - auch für die US-Regierung. Die traf da so manchen Beschluss. Und einen, der für einige Länder am Dienstagmorgen ein unangenehmes Erwachen nach sich zog.Die US-Regierung hat entschieden, alle Ausnahmen hinsichtlich der angedrohten Sanktionen aufzuheben, die Länder zu erwarten haben, die Öl aus dem Iran beziehen.

