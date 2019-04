Die Nasa-Sonde "Insight" hat erstmals ein Zittern auf dem Planeten aufzeichnen können. Nun soll dem auf den Grund gegangen werden.

Die seit November auf dem Mars befindliche Nasa-Sonde "Insight" hat wahrscheinlich erstmals Geräusche eines Bebens auf dem Roten Planeten eingefangen. Das schwache Tonsignal sei am 6. April und damit am 128. Tag des Roboters auf dem Planeten aufgezeichnet worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Dienstag (Ortszeit) mit.

Das von dem seismischen Instrument der Sonde aufgenommene Zittern scheine eher aus dem Innern des Mars zu kommen als von Kräften auf seiner Oberfläche wie Wind zu stammen, hieß es

