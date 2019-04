FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert im frühen Handel am Mittwoch 30 auf 12.239 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.267 und das Tagestief bei 12.216,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.269 Kontrakte. Als Widerstand gilt das Kontrakt-Hoch vom vergangenen Donnerstag bei 12.292 Punkten. In diesem Bereich verläuft auch der langfristige Abwärtstrend des Kassa-DAX, der vom Allzeit-Hoch herunterläuft. Eine erste technische Unterstützung liegt an der 12.200er-Marke.

April 24, 2019 02:22 ET (06:22 GMT)

