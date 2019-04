Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheint im Augenblick nichts aus der Ruhe zu bringen, so Christian Henke, Marktanalyst von DailyFX, einer Nachrichten und Analysen Website der IG Group. Zwar habe der deutsche Leitindex den gestrigen Handelstag mit Kursverlusten begonnen, am Ende der Börsensitzung habe ein kleines Plus auf der Frankfurter Kurstafel gestanden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...