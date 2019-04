Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im April besser als erwartet gezeigt. Der Indexwert für das Geschäftsklima habe 105 Punkte betragen, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mit. Analysten hatten nur mit 104 Punkten gerechnet.

Außerdem revidierte das Statistikamt den Indexwert für März nach oben. Er habe demnach ebenfalls bei 105 Punkten gelegen. Zuvor hatte Insee nur 104 Zähler gemeldet. Seit Beginn des Jahres ging es mit dem Stimmungsindikator wieder tendenziell aufwärts, nachdem er im vergangenen Jahr spürbar gesunken war./jkr/mis

