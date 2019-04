Nach der jüngsten Gewinnserie von acht Handelstagen dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst etwas schwächer zugehen. Der Dax +0,11% wurde vor Xetra-Auftakt 0,1 Prozent niedriger bei 12.217 Punkten taxiert. In den acht vergangenen Handelstagen war er von Jahreshoch zu Jahreshoch geklettert. Der EuroStoxx 50 -0,21% wird ebenfalls etwas leichter erwartet.Am Vortag hatten die Gewinne an ...

