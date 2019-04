Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ -0,55% auf 90, davor 22 Tage ohne Veränderung , publity -4,36% auf 28,5, davor 9 Tage im Plus (61,78% Zuwachs von 18,42 auf 29,8), DMG Mori Seiki -3,42% auf 46,6, davor 8 Tage im Plus (4,66% Zuwachs von 46,1 auf 48,25), ATX Prime -0,06% auf 1658,08, davor 8 Tage im Plus (5,77% Zuwachs von 1568,58 auf 1659,08), ATX -0,11% auf 3297,67, davor 8 Tage im Plus (6,12% Zuwachs von 3110,97 auf 3301,38), Allianz -0,26% auf 214,3, davor 8 Tage im Plus (4,6% Zuwachs von 205,4 auf 214,85), Merck KGaA +2,37% auf 96, davor 8 Tage im Minus (-8,46% Verlust von 102,45 auf 93,78), HeidelbergCement -0,44% auf 72,58, davor 7 Tage im Plus (6,14% Zuwachs von 68,68 auf 72,9), AXA -0,06% auf 23,72, davor 7 Tage im Plus (2,48% Zuwachs von 23,16 auf 23,73), ...

