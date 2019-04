Für Frankfurt. Der österreichische Spezialist für Sprachkommunikation im Flugverkehr ist eine interessante Erweiterung. Mit etwa 30 % geplantem Streubesitz peilt man eine Bewertung bis zu 300 Mio. Euro an. Presse- und Analystenkonferenz ist am Freitag in Frankfurt. Mitspielen? Sollte der Kurs nicht zu hoch angesetzt werden, was noch offen ist, spielen wir mit. Mindestens mit einem Anfangsbestand, um dabei zu sein. Eine Alternative dazu gibt es zur Zeit nicht. Frequentis will das Geld aus dem Börsengang dafür einsetzen, neu in den Betrieb zu investieren und kleinere Spezialisten dazuzukaufen. Bei rund 300 Mio. Euro Umsatz lässt sich eine Ausdehnung bis auf 500 Mio. Euro in drei Jahren schaffen.



