Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 3,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,2 Millionen Barrel nach minus 3,6 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,4 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,0 Millionen Barrel.

Niedrige Inflation setzt australische Notenbank unter Druck

Die australischen Verbraucherpreise sind in den ersten drei Monaten des Jahres nicht gestiegen. Das ist die schwächste Emtwicklung seit 2016 und setzt die Notenbank unter Druck, die Zinsen in den kommenden Monaten zu senken. Der Verbraucherpreisindex blieb im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal unverändert und stieg gegenüber dem Vorjahr bei 1,3 (viertes Quartal: 1,5) Prozent, wie die australische Statistikbehörde mitteilte.

US-Regierung lässt erneut Frist für Trumps Steuererklärungen verstreichen

Die US-Regierung hat erneut eine Frist der Demokraten im Repräsentantenhaus für eine Übergabe der Steuererklärungen von Präsident Donald Trump verstreichen lassen. Finanzminister Steven Mnuchin erklärte am Dienstag, eine "endgültige Entscheidung" solle bis zum 6. Mai getroffen werden. Bis dahin seien Abstimmungen mit dem Justizministerium nötig. Der für Steuerfragen zuständige Ausschuss im Repräsentantenhaus hat Trumps Steuererklärungen der letzten sechs Jahre angefordert. Eine erste Frist am 10. April ließ die US-Regierung verstreichen. Die zweite Frist lief nun am Dienstag aus.

May nimmt nach Osterpause Brexit-Gespräche mit Labour-Opposition wieder auf

Nach der Osterpause hat die britische Regierungschefin Theresa May im Brexit-Ringen die Gespräche mit der oppositionellen Labour-Partei wieder aufgenommen. Ein Regierungssprecher sprach anschließend am Dienstag von "ernsthaften, aber schwierigen" Beratungen. Labour-Chef Jeremy Corbyn warf May vor, nicht von ihren "roten Linien" abzuweichen. Die Herangehensweise der Regierung muss sich ändern", sagte der Oppositionsführer. Die Regierung könne nicht weiter auf ihren Vorschlägen beharren, die bereits drei Mal im Parlament abgelehnt worden seien.

Kim vor Gipfeltreffen mit Putin in Russland eingetroffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist vor seinem ersten Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Kims gepanzerter Sonderzug erreichte am Mittwoch die russische Grenzstadt Chassan, wie russische Medien berichteten. Dort wurde der Machthaber gemäß der Tradition mit Brot und Salz begrüßt. Am Donnerstag wird er Putin in Wladiwostok im äußersten Osten Russlands treffen.

Russland kritisiert verschärfte US-Ölsanktionen gegen den Iran

Russland hat das verschärfte Vorgehen der USA gegen iranische Ölexporte heftig kritisiert. Das russische Außenministerium erklärte am Dienstag, die US-Politik werde immer "aggressiver und rücksichtsloser". "Washington verbirgt nicht einmal seinen Wunsch, die Welt seinem Willen zu unterwerfen." Zugleich lobte Moskau die "Zurückhaltung" Teherans mit Blick auf "die arroganten amerikanischen Provokationen".

Große regionale Unterschiede beim Wohlstand in Deutschland

Wie viel Geld ein deutscher Haushalt zur Verfügung hat, hängt stark von seiner geografischen Lage ab. Zu diesem Schluss kommt eine am Mittwoch veröffentlichte Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Dabei hinkt 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung Ostdeutschland immer noch klar hinterher.

Habeck: Bayerns Verhalten bei Suche nach Atommüll-Endlager "unverantwortlich"

Grünen-Chef Robert Habeck hat das Verhalten der bayerischen Landesregierung bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland als "unverantwortlich" kritisiert. Es sei schwer, Bürgern und Kommunalpolitikern den Prozess zu vermitteln, wenn München von vornherein die Haltung "Wir bestimmt nicht" vertrete, sagte Habeck am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. "So geht es nicht in der Politik", fügte er hinzu. "Man muss halt der bayerischen Landesregierung mal klarmachen, dass das jetzt eine nationale Angelegenheit ist."

Afghanische und US-Truppen töten erstmals mehr Zivilisten als die Taliban

Zum ersten Mal seit Erfassung der Daten sind in Afghanistan mehr Zivilisten durch Truppen der USA und ihrer Verbündeten getötet wurden als durch die Taliban und andere Rebellengruppen. Während der ersten drei Monate dieses Jahres seien internationale und regierungstreue Truppen für den Tod von 305 Zivilisten verantwortlich gewesen, erklärte die UN-Mission in Afghanistan (Unama) in ihrem am Mittwoch veröffentlichten vierteljährlichen Bericht. Aufständische töteten demnach im selben Zeitraum 227 Menschen.

Ägypter stimmen mit großer Mehrheit für Amtszeitverlängerung für Al-Sisi

Die Ägypter haben mit großer Mehrheit den Weg für eine Verlängerung der Amtszeit von Präsident Abdel Fattah al-Sisi frei gemacht. Knapp 89 Prozent der Wahlberechtigten stimmten nach Angaben der nationalen Wahlbehörde vom Dienstag bei dem dreitägigen Referendum dafür, die Amtszeit des Staatsoberhaupts bis zum Jahr 2030 auszuweiten. Zudem erhält der Ex-General durch eine Reihe von Verfassungsänderungen mehr Macht.

Zahl der Anschlagsopfer in Sri Lanka auf 359 angestiegen

Die Zahl der Anschlagsopfer in Sri Lanka ist erneut deutlich angestiegen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wurden bei den Bombenanschlägen insgesamt 359 Menschen getötet. Demnach erlagen weitere Menschen ihren schweren Verletzungen. Zuletzt war die Zahl der Todesopfer mit mehr als 320 angegeben worden. Rund 500 Menschen wurden bei den Anschlägen am Ostersonntag verletzt.

Brasiliens Oberster Gerichtshof senkt Haftstrafe für Ex-Präsident Lula

Brasiliens Oberster Gerichtshof hat die Haftstrafe des wegen Korruption verurteilten früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva abgesenkt. Die Richter in der Hauptstadt Brasília verminderten die Haftstrafe am Dienstag von zwölf Jahren und einem Monat auf acht Jahre und zehn Monate. Damit könnte der 73-Jährige ab Herbst von Hafterleichterungen profitieren.

Mehr als 30 Tote bei Überschwemmungen und Erdrutschen in Südafrika

In Südafrika sind am Dienstag mehr als 30 Menschen bei Überschwemmungen und Erdrutschen ums Leben gekommen. Unter den mindestens 33 Todesopfern seien ein sechs Monate altes Baby und ein etwa zehnjähriges Kind, sagte Nomusa Dube-Ncube von der Provinzregierung von KwaZulu-Natal. 42 weitere Menschen seien verletzt worden. Zehn Kinder würden weiterhin vermisst.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

Geschäftsklima Apr 101 (März: 103)

Geschäftsklima Apr PROGNOSE: 102

MALAYSIA

Verbraucherpreise März +0,2% (PROG: +0,4%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise März +0,2% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.