Das Analysehaus RBC hat die Credit-Suisse-Aktie nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Die Schweizer Großbank habe die Erwartungen an das erste Quartal auf bereinigtem Vorsteuerniveau übertroffen und auch in fast allen Sparten besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Überraschend starke Erträge hätten die höheren Kosten mehr als ausgeglichen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 02:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / 02:29 / ET

ISIN CH0012138530

AXC0097 2019-04-24/09:33