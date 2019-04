Nürnberg (ots) - Ab sofort können Kunden der Consorsbank mit Apple Pay in Geschäften oder online einfach, sicher und vertraulich bezahlen. Mit Apple Pay auf iPhone, Apple Watch, iPad oder Mac können Kunden schnell und bequem in Geschäften, Apps oder online einkaufen. Apple Pay ist für alle Nutzer der Visa Card verfügbar, die Inhaber eines Girokontos der Consorsbank kostenlos erhalten.



Apple Pay gewährleistet Sicherheit und Vertraulichkeit beim Bezahlvorgang. Die Daten der Consorsbank Visa Card werden weder auf dem Endgerät noch auf Servern von Apple gespeichert. Stattdessen wird eine eigene verschlüsselte Kartennummer im Sicherheitsbereich des Geräts hinterlegt. Jede Transaktion wird außerdem mit einem einmaligen dynamischen Sicherheitscode freigegeben.



"Unsere Kunden möchten bei ihren Einkäufen einfach und bequem bezahlen, ohne dabei viele Daten eingeben oder Online-Formulare ausfüllen zu müssen. Gleichzeitig wollen sie aber keine Abstriche bei der Sicherheit machen", sagt Dr. Sven Deglow, Co-CEO der Consorsbank. "Apple Pay kombiniert Komfort beim Bezahlen mit höchster Sicherheit. In vielen Gesprächen mit unseren Kunden haben wir festgestellt, dass hierfür eine hohe Nachfrage besteht."



Mit iPhone und Apple Watch können Kunden mit Apple Pay in Geschäften, Restaurants, Taxis, an Automaten und vielen anderen Orten bezahlen. Beim Einkauf in Apps oder im Web mit Safari werden manuelles Ausfüllen langer Kontoformulare oder wiederholte Eingabe von Versand- und Rechnungsinformationen überflüssig. Jeder Kauf mit Apple Pay wird mit nur einem Blick oder einer Berührung via Face ID oder Touch ID oder dem Passcode des Geräts freigegeben.



Weitere Informationen zu Apple Pay unter http://www.apple.com/de/apple-pay



Die Consorsbank ist Teil von BNP Paribas. Mit einem umfassenden Angebot an Finanzdienstleistungen und -produkten ist die Consorsbank eine der führenden Direktbanken. Die Consorsbank möchte die Regeln des digitalen Lebens auf den Umgang mit Geld übertragen und gemeinsam mit ihren Kunden das Banking der Zukunft entwickeln. www.consorsbank.de



BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 5.300 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. www.bnpparibas.de



Pressekontakt: Dirk Althoff Leiter Unternehmenskommunikation Consorsbank dirk.althoff@consorsbank.de Tel. 0911 369-1709