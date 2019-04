Der amerikanische Online-Händler Ebay Inc. (ISIN: US2786421030, NASDAQ: EBAY) wird eine vierteljährliche Dividende von 14 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 20. Juni 2019 (Record day 1. Juni 2019). Im März 2019 wurde erstmals eine Dividende bezahlt (14 US-Cents). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,56 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 36,67 US-Dollar entspricht ...

