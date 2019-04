Wirecard hat mit der japanischen Softbank einen riesigen Technologieinvestor als Ankeraktionär gewonnen. Laut Medienberichten wird Softbank in einem ersten Schritt gut 900 Millionen Euro in eine Wandelschuldverschreibung investieren. Erstmals hatte Bloomberg darüber berichtet. "Wirecard werde zu diesem Zweck eine Anleihe begeben, die nach Ablauf von fünf Jahren in gut 6,9 Millionen Aktien zu einem ...

