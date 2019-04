Mit einem umfangreichen Investitionspaket entwickelt der Verpackungs- und Displayhersteller Thimm sein zentral in Rumänien gelegenes Produktionswerk in Sibiu weiter. Kern des Ausbaus ist die Installation einer modernen Wellpappenanlage. Die Maschine wurde Mitte April in Betrieb genommen und verdreifacht die Kapazität für die Herstellung von Wellpappe.Nicht nur die Produktionskapazität konnte Thimm mit der Investition erheblich steigern, sondern gleichzeitig Produktivitäts- und Qualitätsfaktoren sowie die Lieferflexibilität optimieren. Bei der 112 m langen Anlage handelt es sich um die neu entwickelte ...

