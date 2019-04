Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit festeren Kursen in die Sitzung gestartet. Damit setzt sich vor allem dank der guten Novartis-Zahlen die Rekordjagd fort. Denn erst am Vortag hatte der SMI seinen seit Jahresbeginn starken Lauf mit einem Schlussstand von erstmals über 9'600 Punkten gekrönt. Von der magischen Marke von 10'000 Punkten ist der Leitindex damit keine 4 Prozent mehr entfernt. Im Fokus stehen nach Zahlen auch Credit Suisse, welche noch deutlicher als Novartis zulegen.

Bei einem Teil der übrigen Aktien kommt es dagegen auf dem hohen Niveau zu Gewinnmitnahmen - trotz dank guter Unternehmensergebnisse freundlicher Vorgaben aus den USA. Die Stimmung sei weiterhin positiv, heisst es dazu am Markt. Auf dem aktuellen Niveau sei das Potential nach oben aber beschränkt und eine Konsolidierungsphase käme nicht überraschend.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,46 Prozent höher ...

